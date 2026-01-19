SCI, SUPERG DI TARVISIO, LA BALLABIESE MELESI SFIORA LA TOP TEN: 11ª PIAZZA

TARVISIO (UD) – Roberta Melesi chiude a un passo dalla Top Ten nel Super G di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo. L’atleta di Ballabio conquista l’undicesimo posto al termine di una prova solida, pur con qualche rammarico per un risultato che avrebbe potuto avvicinarla ulteriormente al sogno olimpico.

La gara è stata dominata dalla tedesca Emma Aicher (1’14”04), seguita dalla statunitense Lindsey Vonn (+0”27) e dalla ceca Ester Ledecka (+0”94). Prima delle italiane Sofia Goggia, sesta a +1”13, con Laura Pirovano decima a +1”26. Melesi, partita con il pettorale 16, ha pagato soprattutto un lieve calo di velocità nella parte di scorrimento, chiudendo in 1’15”34 …

