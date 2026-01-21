COMUNITÀ MONTANA, OLTRE 200MILA EURO PER SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO

BARZIO – La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera porta a casa oltre 200mila euro tra fondi regionali e contributi di Fondazione Cariplo, destinati a interventi di sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento energetico degli edifici pubblici del territorio.

Misure forestali: 100.743 euro per Parlasco, Valvarrone e Premana

La Regione Lombardia ha assegnato all’ente montano 100.743,60 euro nell’ambito delle Misure forestali 2024 (legge 31/2008). Le risorse sono state ripartite tra i tre Comuni che hanno presentato domanda con esito positivo: Parlasco ha ricevuto 29.743,60 euro, a Valvarrone sono stati assegnati 35mila euro e a Premana 36mila euro.

Gli interventi riguarderanno manutenzioni, prevenzione del rischio e miglioramento della gestione forestale.

Bando “Obiettivi Comuni”: 98.500 euro per l’efficientamento energetico

Fondazione Cariplo ha finanziato due progetti distinti, entrambi affidati all’ingegner Marco Legnani di Treviglio e inseriti nella Strategia Aree Interne “Alto Lago di Como e Valli del Lario” 2021-2027.

Il primo contributo riguarda l’efficientamento energetico di Spazio Valsassina a Barzio, edificio di proprietà della Comunità Montana, e dell’ex Municipio di Casargo.

50.000 euro per Cremeno, Margno e Valvarrone

Il secondo finanziamento interessa tre edifici pubblici: l’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Cremeno, l’ex scuola elementare “Edmondo De Amicis” di Margno (primo piano – 1° lotto funzionale) e l’ex Municipio e centro accoglienza di Tremenico, nel Comune di Valvarrone.

Fondi dei frontalieri: 23mila euro per Dorio

Nell’ambito della ripartizione delle risorse dei frontalieri, il direttivo della Comunità Montana ha destinato 23mila al Comune di Dorio. L’intervento riguarda la captazione e adduzione delle acque superficiali per alimentare il serbatoio antincendio di Bedolesso, opera dal valore complessivo di 88mila euro.

