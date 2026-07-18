CORSA IN MONTAGNA: DOMANI LA 9ª PASTURO-ALPE COA

PASTURO – Domenica 19 luglio, in occasione della tradizionale Festa dell’Alpe Coa, il Team Pasturo ripropone la nona edizione della gara di corsa in montagna Pasturo-Alpe Coa. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario estivo della valle, offrirà quest’anno sia la prova competitiva, valida come seconda tappa del campionato provinciale Csi per le categorie Juniores fino a Veterani B, sia una formula amatoriale aperta a partecipanti di ogni età, bambini compresi a partire dalla prima elementare. Il percorso misura 3,7 chilometri con un dislivello positivo di 670 metri, una sfida breve ma intensa che mette alla prova resistenza e tecnica sui sentieri ai piedi della Grigna settentrionale.

Il ritrovo è fissato alle 7:30 all’Albergo Grigna in via Trieste a Pasturo, mentre la partenza ufficiale della gara è prevista per le 9; la cerimonia di premiazione si terrà intorno alle 11, seguita dal pranzo comunitario che chiuderà la mattinata sportiva. Le iscrizioni si apriranno online su Endu dal 7 luglio: la quota è di 15 euro per adulti e ragazzi nati fino al 31 dicembre 2012 e di 10 euro per i bambini nati tra il 2013 e il 2020; chi si iscriverà la mattina della gara pagherà 20 euro. L’iscrizione comprende il pacco gara con gadget tecnico e buono bevanda, il pettorale, l’assistenza sul percorso, l’assicurazione individuale e il ristoro finale.

Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno non si svolgerà la prova in mountain bike che lo scorso anno aveva raggiunto la sua 19ª edizione. La manifestazione competitiva assegnerà riconoscimenti per le diverse categorie Csi, con premi speciali per il primo uomo e la prima donna di categoria e riconoscimenti per i migliori assoluti; non mancheranno premi per l’atleta più giovane e per il più anziano, mentre tutti i bambini riceveranno una medaglia ricordo.

La giornata proseguirà con la celebrazione della messa all’Alpe Coa alle 12 e, a seguire, la festa con salamelle e polenta taragna ai piedi della Grigna.

Per informazioni sulle iscrizioni e sul regolamento è possibile consultare questo link.

RedSpo