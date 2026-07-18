FUORISTRADA IN FIAMME A PASTURO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

PASTURO – Un fuoristrada è andato in fiamme oggi nei pressi della località San Calimero, nel territorio comunale di Pasturo, costringendo i Vigili del Fuoco a un intervento in una zona montana particolarmente impervia. L’allarme è scattato non appena le fiamme hanno avvolto il veicolo che stava transitando lungo i sentieri della zona, rendendo immediatamente evidente la necessità di un intervento rapido per evitare il propagarsi dell’incendio alla fitta vegetazione circostante.

A causa delle difficoltà logistiche e dell’inaccessibilità delle strade per i mezzi di soccorso tradizionali, il Comando provinciale ha disposto l’invio di una squadra a bordo di un mezzo fuoristrada 4×4 appositamente attrezzato per operazioni boschive. Giunti sul posto, i pompieri hanno avviato le operazioni di raffreddamento del veicolo, ormai avvolto dalle fiamme, e hanno concentrato gli sforzi sulla messa in sicurezza dell’area per contenere il rischio di estensione del rogo.

La presenza di un bosco denso e le condizioni del terreno hanno reso prioritario il presidio delle aree limitrofe: i soccorritori hanno creato fasce protettive e spento i focolai residui per impedire che il incendio si trasformasse in un vasto incendio boschivo.

RedCro