C’È DA CAMBIARE UNA VALLE: PRIMA DELLE COLATE DI CEMENTO E ASFALTO, ECCO LA VARIANTE DEL PIF (OGGI A BARZIO)

Data pubblicazione 5 Agosto 2022

BARZIO – Oggi alle 10 in Comunità Montana si affronta la conferenza di presentazione e di valutazione della “prima variante del piano di indirizzo forestale della C. M. Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera”.

Tradotto dal burocratese, prima di mettere mano a viabilità e urbanistica della “parte verde” della Valsassina, segnatamente autostradette, parcheggi, parcheggioni e quant’altro, bisogna metter mano al piano di indirizzo forestale.

Ed ecco che (pochissimo pubblicizzata), va in scena in mattinata la conferenza in cui si presenta e valuta la variante ale medesimo piano. Complice anche il “nuovo” sito internet della Comunità Montana, dell’evento si sapeva pochissimo; saltata fuori dalle pieghe dell’innovata pagina web comunitaria, la conferenza è un primo passo – del quale VN vi darà puntualmente conto – verso le prossime trasformazioni (all’insegna di cemento e asfalto?) del nostro territorio.

Materia meritevole, anziché del nascondimento, della massima pubblicizzazione.

VN

–

