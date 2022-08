CALCIO, “BENZINA NELLE GAMBE” A CORTENOVA: INIZIA LA PREPARAZIONE

Data pubblicazione 23 Agosto 2022

CORTENOVA – Ha ufficialmente preso il via la nuova stagione della prima squadra del Cortenova, che nella serata di ieri si è riunita per l’inizio degli allenamenti della preparazione pre-campionato.

Programma intenso fino al weekend del 10-11 settembre, quando inizierà il torneo di Prima Categoria, al quale la società valsassinese parteciperà per il terzo anno consecutivo. Nel mezzo, spazio alle partite di Coppa Lombardia, in calendario il 4 e il 7 di settembre.

Non solo la classica corsa per “mettere benzina nelle gambe”, ma anche tanto lavoro con la palla nella prima sessione guidata dall’allenatore Antonio Selva e dal suo vice Giambattista Tantardini, utile anche per vedere all’opera alcuni dei volti nuovi del mercato estivo.

RedSpo