SCI DI FONDO. ARTUSI VINCE LA SPRINT MA NON VALE PER IL TRICOLORE

Data pubblicazione 1 Aprile 2023

DOBBIAMO (BZ) – Seconda giornata in quel di Dobbiaco per i Campionati italiani di sci di fondo. Con una sprint in tecnica libera Aksel Artusi centra il miglior tempo in qualifica, quarti e semifinale. La finale è corsa con testa e il giusto piglio per una vittoria di autorità.

Unico tasto dolente che in questo calendario stravolto nella gara odierna per gli U20 non era in palio il titolo italiano ma era valevole solo come prova di Coppa Italia nonostante i concorrenti fossero i medesimi.