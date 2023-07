“PAGNONA AZZURRA, PARTECIPERÒ AL RICORDO DEL MIO AMATO PRESIDENTE”

Data pubblicazione 7 Luglio 2023

Caro Direttore e carissima Valsassinanews,

permettetemi di rivolgermi a voi con immutato affetto visto che da tanti anni posso restare legato alla mia valle grazie alla puntuale informazione che quotidianamente regalate anche a tutti i valsassinesi e credetemi, la cosa, è apprezzata soprattutto da chi come il sottoscritto per motivi famigliari purtroppo vive lontano dal luogo che gli ha dato i natali. Sono originario di Pagnona e lassù dove Valsassina e Valvarrone si incontrano affondano le radici della mia famiglia e sono custoditi i ricordi più cari. Non passa giorno che non ripercorra almeno idealmente quei posti e quei sentieri.

Ieri sera, scorrendo le ultime notizie, sono sobbalzato sulla sedia perché ho subito riconosciuto nella foto a corredo dell’articolo la bianca chiesetta del mio paese.

Come ormai è di dominio pubblico durante la frequentatissima messa vigiliare delle ore 17 di domani sabato 8 luglio, a Pagnona, si pregherà per alcuni cari amici defunti ma anche per il mio amato Presidente, Silvio Berlusconi. Mi ha fatto un mondo di piacere che proprio nel mio piccolo paese in Valsassina ci sia stato un conoscente che ha avuto la sensibilità e la cristiana attenzione di voler ricordare chi, come Lui, molto ha dato alla nostra Italia. E questo nonostante abbia spesso ricevuto in cambio soltanto critiche infondate e anche l’ingratitudine di chi prima si è candidato sotto il vessillo di Forza Italia e poi, alla prima occasione e appena Lui ci ha lasciato, gli hanno voltato le spalle. Proprio come è recentemente successo in consiglio comunale a Lecco con un fraudolento accordo alle spalle degli elettori e anche questo l’ho saputo solo grazie ai buoni uffici di Valsassinanews.

Farò il possibile per esserci e vedrò di arrivare presto perché non sarò certamente l’unico nel grande popolo Azzurro a voler partecipare al dovuto momento di preghiera riservato al nostro caro e indimenticabile Silvio.

Un amico di Silvio e di Forza Italia

