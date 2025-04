CALCIO LECCO: LA VITTORIA ESTERNA RIMANE UN TABÙ. IL CALDIERO VINCE 1-0

LECCO – È una Calcio Lecco senza troppi pensieri per la testa quella ospite del Caldiero Terme nella penultima giornata di campionato. I blucelesti, matematicamente salvi, hanno un solo obiettivo rimasto in stagione: cogliere la tanto attesa vittoria in trasferta. Di fronte la squadra veronese, penultima nella classifica del girone A di Lega Pro.

Dopo un inizio nervoso, a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Nessi che di testa, sugli sviluppi di un corner, batte Dalmasso. Il Lecco fatica a creare occasioni e l’unico ad andarci vicino…