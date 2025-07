AI PIANI DI BOBBIO ARRIVA IL B-CLUB DEGLI GNOMI, CINQUE ORE DI AVVENTURA

PIANI DI BOBBIO – L’estate ai Piani di Bobbio non è solo una stagione: è un invito a vivere la montagna con occhi nuovi, dove ogni angolo si trasforma in un’avventura e ogni giornata diventa un ricordo da custodire. In questo scenario incantato, tra boschi profumati e giochi in legno, nasce un’esperienza pensata per i più piccoli ma capace di regalare serenità anche ai grandi: il B-Club degli Gnomi.

Nel cuore pulsante del Parco degli Gnomi, il B-Club prende vita ogni sabato e domenica dell’estate, offrendo ai bambini dai 5 agli 11 anni un’occasione unica per esplorare, giocare e crescere. Guidati da un team di allenatori esperti della B-School Scuola Sci, i piccoli partecipanti vivranno cinque ore di pura avventura, dalle 11 alle 16, in un ambiente sicuro, stimolante e immerso nella natura. Ogni allenatore si prenderà cura di un massimo di dieci bambini, garantendo attenzione e coinvolgimento personalizzato.

La giornata si snoda tra le attrazioni più amate del parco: le Piste delle Biglie, il Labirinto, il Laghetto con la sua Zattera, le Altalene, la Tyrolienne e la misteriosa Grotta dell’Orso. Ogni gioco è pensato per stimolare il movimento, la fantasia e la socializzazione. Non manca una passeggiata lungo il Sentiero degli Gnomi, un percorso ad anello di 2,5 km adatto a tutti, che permette ai bambini di scoprire la magia del territorio in modo semplice e divertente. A metà giornata, il gruppo si riunisce per un picnic all’aria aperta, condividendo il pranzo in un momento di convivialità e riposo.

Il servizio è prenotabile online entro le 15 del venerdì precedente al weekend scelto, al costo di 60 euro per bambino. La quota comprende l’assistenza dell’allenatore, una biglia in legno personalizzata e tre giri sul Bobbiotube, l’attrazione estiva più adrenalinica del parco. Il check-in avviene presso la casetta della B-School alle 11, dove i genitori torneranno a riprendere i propri figli alle 16. Per chi non avesse prenotato online, è possibile accedere al servizio in loco, se ci sono ancora posti disponibili, al costo di 80 euro.

Ogni bambino dovrà portare con sé uno zainetto con tutto il necessario per una giornata in montagna: un cambio, un cappellino, una felpa, crema solare, acqua e merenda. Per il pranzo, è possibile scegliere l’opzione Picnic Box a 10 euro, con panino al prosciutto cotto, acqua e dolce, ritirabile al B-Cafè alla partenza della cabinovia di Barzio. In alternativa, i genitori possono preparare il pranzo da casa secondo le preferenze del bambino.

Mentre i piccoli esploratori vivono la loro avventura, i genitori possono approfittare della giornata per rilassarsi o dedicarsi a un’escursione in trekking o in E-Bike, riscoprendo il piacere del tempo libero in alta quota.

Il B-Club degli Gnomi non è solo un servizio di animazione: è un’esperienza che unisce sport, natura e gioco, regalando ai bambini l’emozione della scoperta e agli adulti la tranquillità di sapere i propri figli in buone mani.

Ai Piani di Bobbio, l’estate ha il volto sorridente dei bambini che giocano tra gli alberi e il cuore leggero di chi riscopre la bellezza delle cose semplici. E il B-Club è il luogo dove tutto questo prende forma, ogni fine settimana.