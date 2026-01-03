CORTENOVA, MUSICA E COLLABORAZIONE: UN CONCERTO UNISCE CORO E BANDA

CORTENOVA – Una serata all’insegna della musica condivisa e della collaborazione tra realtà del territorio ha animato Cortenova, regalando al pubblico un concerto capace di unire emozione, qualità artistica e spirito comunitario. Protagonista dell’evento è stata la collaborazione tra il Coro Misto Voci nel Tempo con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio, un’esperienza che ha rappresentato una sfida stimolante e un’importante occasione di crescita.

Uscire dai consueti percorsi musicali e mettersi in gioco in un contesto diverso dal solito ha permesso ai protagonisti di sperimentare nuove sonorità e modalità espressive. Cantare accompagnati da una banda musicale si è rivelato un momento di grande intensità emotiva, accolto con calore e partecipazione dal numeroso pubblico presente.

Fondamentale per la riuscita del concerto è stato il lavoro svolto nei mesi precedenti dai direttori artistici. Un sentito ringraziamento va alla Maestra MariaGrazia Riva e al Maestro Michele Fioroni, direttore del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio, per la direzione condivisa dei brani e per l’attenta scelta e preparazione di un repertorio vario, pensato per incontrare i gusti di un pubblico ampio e trasversale.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese e di Acinque Energia, che attraverso il Fondo Ambiente e Cultura hanno co-finanziato il progetto, confermando l’importanza di investire nelle arti dal vivo come strumento di valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento particolare va inoltre alle amministrazioni comunali di Primaluna e Cortenova, al parroco, agli Alpini di Primaluna, all’organista Franco Zapelli e a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro collaborazione, hanno contribuito alla perfetta riuscita della serata. Un evento che ha dimostrato come la musica, quando nasce dalla condivisione, sappia diventare un forte momento di incontro per l’intera comunità.