LETTERA: “UN BENE AVER BLOCCATO LA PIAZZOLA ECOLOGICA AI PIANI DI BOBBIO”

Sono un barziese che nelle ultime elezioni ha votato (sbagliando) Battaia.

Ho letto sul vostro giornale l’articolo presentato dal gruppo consiliare BARZIO NEL CUORE sul mancato utilizzo di soldi pubblici per realizzare ai Piani di Bobbio una piazzola ecologica per la raccolta dei rifiuti e sono rimasto sorpreso. Quando Battaia era sindaco, al gruppo di questa situazione non aveva detto niente!

Se avesse detto che avrebbe chiesto soldi pubblici per questa opera, lo avremmo insultato. Meno male che la giunta Ferrari ha bloccato tutto.

Meno male perché con l’idea Battaia di fare una casetta ecologica ai Piani di Bobbio, a ridosso della Baita dove fanno i formaggi e sul percorso della pista di fondo, si sarebbe iniziata l’antropizzazione dei Piani di Bobbio.

I Piani di Bobbio, ora come ora, sono al massimo del loro sfruttamento sciistico e dal prossimo anno, con l’aggiornamento della funivia, il top sarà raggiunto. Da barziese dico che i Piani di Bobbio devono restare una risorsa turistica della montagna più vicina a Milano, e per avere questa attrattiva vanno lasciati così come sono, senza prevedere nessun altro intervento mirato al loro consumo di suolo! Tanto meno andar a prevedere casette ecologiche.

Non andiamo a rovinare una risorsa con scelte politiche ottuse e cieche. Gli amministratori pubblici seri scelgono per il futuro, non per il quotidiano. Se il problema quotidiano per Bobbio è la raccolta rifiuti – questo mi sembra il problema – i rifugisti sanno come fare: dividono la carta, cartoni, ecc. dalla plastica e dal vetro e dall’umido.

Con la nuova funivia potenziata il problema dello smaltimento dei rifiuti che già è svolto con lodevole impegno dei rifugisti, non potrà che migliorare. Non sperperiamo soldi pubblici (che sono anche i nostri) in forma improvvida.

Deve finire la logica: tanto sono quelli della Regione. No! Sono soldi nostri che oltre tutto se usati male vanno a finire come la mini struttura coperta che Battaia ha costruito sotto il piazzale del mercato.

S.



