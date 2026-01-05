TENTATO FURTO NELLA NOTTE A BARCONE DI PRIMALUNA: LA SEGNALAZIONE

PRIMALUNA – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore riguardo un tentato furto in un’abitazione di via Monte Grappa, nella frazione di Barcone di Primaluna. Secondo quanto riferito, nella serata di domenica, ignoti avrebbero rotto una finestra per introdursi nella casa, senza però riuscire a portare via oggetti di valore.
L’autore della segnalazione ha voluto avvisare la comunità per favorire la circolazione dell’informazione e mettere in allerta i residenti della zona.
RedCro