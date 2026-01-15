SCI: ZENERE E MELESI CERCANO PUNTI IRIDATI A TARVISIO

TARVISIO (UD) – Tarvisio ospita un weekend di grande sci alpino femminile, con le prove di discesa e di superg di Coppa del Mondo. Domani sono in programma le seconde prove, sabato 17 la discesa ufficiale alle 10:45 e domenica 18 il superG dalle 11:15: un test cruciale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Tra le azzurre al via, la veneta ma barziese d’adozione Asja Zenere e la ballabiese Roberta Melesi, pronte a sfidare la pista friulana per scalare le classifiche di Coppa del mondo. Melesi, delle Fiamme Oro, arriva da un 34° posto a Zauchensee e occupa la 32ª piazza in discesa (13 punti) e 18ª in superG (31 punti). Il suo top stagionale è il 13° posto nel superG di Val d’Isère lo scorso 21 dicembre, con punti anche a St. Moritz.

Zenere, invece, vuole sbloccarsi: 20ª in gigante con 63 punti grazie a un avvio brillante tra ottobre e dicembre (Austria, USA, Canada), ma poi fuori classifica nelle ultime uscite.

RedSpo