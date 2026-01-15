CASSINA FESTEGGIA S. ANTONIO ABATE CON LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

CASSINA VALSASSINA – Domenica 18 gennaio vanno in scena a Cassina Valsassina i giochi con la Pro Loco in onore di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con il bar Parco giochi. Alle 10:30 si terrà il ritrovo al lavatoio per il corteo che dalle 11 percorrerà le vie del paese fino al bar per la benedizione degli animali e l’estrazione della lotteria.
Al termine trippa e pasta e salsicce nell’aula civica del Comune.
