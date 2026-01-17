A CASARGO LA SCUOLA PRIMARIA APRE LE PORTE: OPEN DAY LUNEDÌ 19

CASARGO – La Scuola Primaria di Casargo si prepara ad accogliere famiglie, bambini e futuri alunni con un pomeriggio dedicato alla scoperta della vita scolastica. Lunedì 19 gennaio, dalle 16:30 alle 18, l’istituto organizza un open day pensato per presentare da vicino gli spazi, i docenti e l’offerta didattica del plesso.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per conoscere l’ambiente educativo, dialogare con gli insegnanti e comprendere l’approccio formativo che caratterizza la scuola. Durante il pomeriggio saranno esposte anche alcune realizzazioni degli alunni, testimonianza concreta delle attività laboratoriali e dei percorsi creativi che animano la quotidianità scolastica.

L’evento è aperto a genitori e bambini, invitati a vivere un momento di incontro, orientamento e partecipazione, utile soprattutto in vista delle prossime iscrizioni.