LA VALSASSINA FESTEGGIA SANT’ANTONIO ABATE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

VALSASSINA – La Valsassina si prepara a vivere uno dei momenti più identitari del suo calendario: le celebrazioni dedicate a Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e figura profondamente radicata nella cultura rurale del territorio.

Tra riti antichi, benedizioni, cortei, incontri culturali e momenti conviviali, i paesi della valle propongono un fine settimana ricchissimo, capace di unire spiritualità, storia e vita comunitaria.

Di seguito una panoramica completa degli appuntamenti.

Vendrogno

La Parrocchia di San Lorenzo Martire di Vendrogno propone una giornata intensa dedicata ai santi Antonio e Sebastiano per il 17 gennaio.

La mattinata si apre alle 10 con la messa e la tradizionale benedizione del sale, seguite dall’incanto dei canestri, momento di solidarietà profondamente radicato nella comunità. In serata, alle 19.30, il salone parrocchiale ospita la cena comunitaria con trippa, pasta e fagioli e altri piatti tipici, mentre il ritiro delle porzioni da asporto è previsto alle 18.30. Le prenotazioni sono obbligatorie entro il 14 gennaio al numero 339 4552488.

Parlasco

Accanto alla celebrazione religiosa, Parlasco arricchisce la festa con un evento culturale di grande valore storico per il 17 gennaio.

A Parlasco la ricorrenza di Sant’Antonio Abate si arricchisce di un appuntamento culturale promosso dal Comune in collaborazione con l’Università della Terza Età della Valsassina. Alle 15, nella sala convegni “La Vecchia Latteria”, lo storico e presidente dell’Associazione Culturale Quaderni di Storia Esinese Valerio Ricciardelli conduce un incontro dedicato a “Prato Solaro”, luogo di incontro dei Maglia di Esino Superiore, della Valsassina e della Val d’Intelvi. Il racconto, ricco di intrecci genealogici e aneddoti, ripercorre la storia delle comunità alpine e il loro legame con il culto di Sant’Antonio Abate.

Introbio

Introbio propone un programma ricco e partecipato per il 17 gennaio, che intreccia spiritualità, tradizione e socialità.

La giornata dedicata al santo si apre alle 10.30 con la messa solenne, momento centrale della festa. Al termine della celebrazione si svolge la benedizione degli animali, rito amatissimo che unisce devozione e vita quotidiana. Nel pomeriggio l’oratorio accoglie bambini, ragazzi e famiglie per un pomeriggio di giochi e convivialità, dalle 14.30 alle 17, con merenda finale. La giornata si conclude alle 21 nella Sala Teatro dell’Oratorio con il concerto “Music & Friends – La Notte degli Oscar”. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Emporio Magni (0341 980463).

Ballabio

A Ballabio la ricorrenza di Sant’Antonio Abate viene celebrata domenica 18 gennaio con un momento di preghiera e condivisione organizzato dall’Unità Pastorale. Alle 11.30, sul sagrato della chiesa della Beata Vergine Assunta, don Benvenuto impartirà la benedizione agli animali di ogni tipo, dai piccoli compagni domestici agli animali da cortile, accompagnati dai loro proprietari per ricevere la protezione del santo. La celebrazione richiama una delle tradizioni più diffuse in Italia: invocare la custodia divina sugli animali nel giorno dedicato al loro patrono, figura profondamente legata alla cultura rurale e alla cura del creato. La benedizione diventa così non solo un gesto di fede, ma anche un’occasione di incontro per famiglie, appassionati e tutta la comunità, che si ritrova per celebrare il rapporto speciale tra l’uomo e le creature che condividono la quotidianità.

Cassina Valsassina

La Pro Loco di Cassina, insieme al bar Parco Giochi, organizza una mattinata dinamica e festosa per il 18 gennaio.

A Cassina Valsassina la festa prende vita domenica 18 gennaio con il ritrovo alle 10.30 al lavatoio. Da qui parte il corteo che, dalle 11, attraversa le vie del paese fino al bar Parco Giochi, dove si tengono la benedizione degli animali e l’estrazione della lotteria. La mattinata si conclude con un pranzo comunitario nell’aula civica del Comune, con trippa, pasta e salsicce.

Pasturo

La Pro Loco Pasturo, con le associazioni locali, propone uno degli eventi più suggestivi della valle il 18 gennaio.

Alle 9.30 in Piazza XXV Aprile si radunano allevatori, famiglie e appassionati con i loro animali: bovini, equini, cani, gatti e compagni di lavoro. Alle 10.30 il corteo sfila lungo le vie del paese, attraversando Via IV Novembre, Viale Trieste, Via Roma, Via Manzoni e Piazza Vittorio Veneto, per poi fare ritorno al punto di partenza. La mattinata si conclude alle 11.30 con la benedizione degli animali impartita da don Antonio Fazzini. Per chi desidera proseguire la giornata in compagnia, il ristorante “Grigna” propone un menù dedicato, con prenotazione consigliata allo 0341 955159.

Dalla Muggiasca alla Grigna, passando per il centro valle, la ricorrenza di Sant’Antonio Abate si conferma un momento corale, capace di riunire comunità, famiglie, allevatori e appassionati.

Un patrimonio culturale che continua a rinnovarsi, custodendo riti antichi e creando nuove occasioni di incontro.

