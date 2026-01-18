CASARGO IN ‘TERZA’, CONCETTI CHIARI: 4-1 ALL’OLYMPIC E TRIPLETTA DI DAVIDE

LURAGO D’ERBA (CO) – Terza vittoria consecutiva in trasferta per il CS Casargo, che sul campo pesante di Lurago d’Erba cala un poker convincente e supera 4-1 l’Unione Sportiva Olympic.

L’avvio è però di marca brianzola: dopo appena 3’ i padroni di casa sfruttano un contropiede e trovano l’1-0 con El Hamraoui, lesto a insaccare e a capitalizzare il buon approccio dell’Olympic. Il Casargo accusa il colpo ma cresce col passare dei minuti, schiacciando gli avversari nella propria metà campo nonostante le difficili condizioni del terreno di gioco. Al 25’ Salvadori prova la giocata d’autore in rovesciata, ma il portiere locale si supera e nega un gol che avrebbe meritato miglior sorte. Dieci minuti più tardi è Rusconi a presentarsi a tu per tu col numero uno di casa, che si conferma in giornata di grazia firmando il secondo miracolo e mandando le squadre al riposo sull’1-0.

Nella ripresa il Casargo rientra in campo con ancora più convinzione e al 7’ trova il pareggio con Chiari, bravo a trovare il guizzo dell’1-1 che cambia l’inerzia della sfida. L’Olympic accusa il colpo e al 30’ deve arrendersi anche a Salvadori, che questa volta non perdona e firma il sorpasso ospite siglando il 2-1.

Il finale è un monologo delle furie rosse dell’Alta Valle: dal 70’ in poi Chiari è incontenibile, realizza altre due reti, completa una clamorosa tripletta e si porta a casa il pallone oltre al titolo di MVP di giornata.

Il punteggio finale di 1-4 fotografa la superiorità del CS Casargo nella seconda parte della gara e conferma il momento più che positivo dei ragazzi dell’Alta Valle lontano dalle mura amiche. Per la cronaca, all’andata finì 5-0 per i valsassinesi tra le mura amiche.

RedSpo

.

SU VN LA GARA DI SETTEMBRE (5-0 IN ALTA VALSASSINA: