BIBLIOTECHE/LIBRI NUOVI GRAZIE AL FONDO: IN VALLE SOLO A CREMENO E BARZIO

LECCO – Oltre 671mila euro dal Ministero della Cultura permetteranno alle 53 biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese di acquistare nuovi libri, con un contributo di 12.669,58 euro ciascuna. Si tratta di una iniezione di risorse che rafforza il patrimonio librario pubblico e consolida il ruolo delle biblioteche come presidio culturale di prossimità.[comune.lecco]
Fondi e obiettivo del bando
Le risorse arrivano dal Fondo per l’editoria libraria del Ministero della Cultura, nell’ambito dei contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri destinati al pubblico.[biblioteche.cultura.gov]
Il D.D.G. n. 239 del 13 novembre 2025 ha approvato l’elenco dei beneficiari, tra cui il Sistema bibliotecario del territorio lecchese con le sue 53 strutture.
I fondi servono ad ampliare e aggiornare le raccolte, potenziando l’offerta per tutte le fasce d’età e favorendo la promozione della lettura sul territorio.
Il ruolo del Sistema lecchese
Il Sistema bibliotecario del territorio lecchese, coordinato dal Comune di Lecco, lavora da anni con un catalogo unico e servizi integrati (prestito interbibliotecario, attività di promozione della lettura).[osnago.trasparenza-valutazione-merito]
La scelta ministeriale di destinare una cifra significativa al sistema lecchese consolida un percorso già avviato negli anni scorsi con altri contributi per l’acquisto di libri.
Per gli utenti significa maggiore disponibilità di titoli, tempi più rapidi nel reperimento dei volumi e un’offerta culturale più articolata sul territorio.
Valsassina: chi ha ottenuto il contributo
In Valsassina il contributo di 12.669,58 euro è stato riconosciuto alle biblioteche di Barzio e Cremeno, entrambe inserite nell’elenco delle 53 beneficiarie. anche la vicina Esino Lario ha ottenuto la stessa sovvenzione.
Non risultano invece destinatarie del contributo Ballabio e Introbio: nel primo caso la scelta di non presentare domanda è stata motivata dalla mancanza di spazio disponibile in questo momento, mentre Introbio non compare tra i beneficiari del decreto.[sil.confesercenti]
Le 53 biblioteche beneficiarie
Ciascuna delle biblioteche sotto elencate percepisce 12.669,58 euro per l’acquisto di nuovi libri, per un totale complessivo di oltre 671mila euro destinati al territorio lecchese.[biblioteche.cultura.gov]
Galbiate
ESINO LARIO
BARZIO
Lomagna
Civate
Molteno
Malgrate
Osnago
CREMENO
Oggiono
Dervio
Sirtori
Valmadrera
Missaglia
Lecco
Barzago
Dolzago
Mandello del Lario
Casatenovo
Olginate
Bulciago
Viganò
Merate
Rogeno
Cesana Brianza
Annone Brianza
Verderio
Calolziocorte
Nibionno
Monte Marenzo
Garbagnate Monastero
Garlate
Sirone
Suello
Valgreghentino
Colico
Lierna
Abbadia Lariana
Castello di Brianza
Paderno d’Adda
Cassago Brianza
Olgiate Molgora
Cernusco Lombardone
Montevecchia
Calco
Airuno
Brivio
Barzanò
Robbiate
Cremella
Monticello Brianza
Bosisio Parini
La Valletta
