BIBLIOTECHE/LIBRI NUOVI GRAZIE AL FONDO: IN VALLE SOLO A CREMENO E BARZIO

LECCO – Oltre 671mila euro dal Ministero della Cultura permetteranno alle 53 biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese di acquistare nuovi libri, con un contributo di 12.669,58 euro ciascuna. Si tratta di una iniezione di risorse che rafforza il patrimonio librario pubblico e consolida il ruolo delle biblioteche come presidio culturale di prossimità.[comune.lecco]

Fondi e obiettivo del bando

  • Le risorse arrivano dal Fondo per l’editoria libraria del Ministero della Cultura, nell’ambito dei contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri destinati al pubblico.[biblioteche.cultura.gov]

  • Il D.D.G. n. 239 del 13 novembre 2025 ha approvato l’elenco dei beneficiari, tra cui il Sistema bibliotecario del territorio lecchese con le sue 53 strutture.

  • I fondi servono ad ampliare e aggiornare le raccolte, potenziando l’offerta per tutte le fasce d’età e favorendo la promozione della lettura sul territorio.

Il ruolo del Sistema lecchese

  • Il Sistema bibliotecario del territorio lecchese, coordinato dal Comune di Lecco, lavora da anni con un catalogo unico e servizi integrati (prestito interbibliotecario, attività di promozione della lettura).[osnago.trasparenza-valutazione-merito]

  • La scelta ministeriale di destinare una cifra significativa al sistema lecchese consolida un percorso già avviato negli anni scorsi con altri contributi per l’acquisto di libri.

  • Per gli utenti significa maggiore disponibilità di titoli, tempi più rapidi nel reperimento dei volumi e un’offerta culturale più articolata sul territorio.

Valsassina: chi ha ottenuto il contributo

  • In Valsassina il contributo di 12.669,58 euro è stato riconosciuto alle biblioteche di Barzio e Cremeno, entrambe inserite nell’elenco delle 53 beneficiarie. anche la vicina Esino Lario ha ottenuto la stessa sovvenzione.

  • Non risultano invece destinatarie del contributo Ballabio e Introbio: nel primo caso la scelta di non presentare domanda è stata motivata dalla mancanza di spazio disponibile in questo momento, mentre Introbio non compare tra i beneficiari del decreto.[sil.confesercenti]

Le 53 biblioteche beneficiarie

Ciascuna delle biblioteche sotto elencate percepisce 12.669,58 euro per l’acquisto di nuovi libri, per un totale complessivo di oltre 671mila euro destinati al territorio lecchese.[biblioteche.cultura.gov]

  1. Galbiate

  2. ESINO LARIO

  3. BARZIO

  4. Lomagna

  5. Civate

  6. Molteno

  7. Malgrate

  8. Osnago

  9. CREMENO

  10. Oggiono

  11. Dervio

  12. Sirtori

  13. Valmadrera

  14. Missaglia

  15. Lecco

  16. Barzago

  17. Dolzago

  18. Mandello del Lario

  19. Casatenovo

  20. Olginate

  21. Bulciago

  22. Viganò

  23. Merate

  24. Rogeno

  25. Cesana Brianza

  26. Annone Brianza

  27. Verderio

  28. Calolziocorte

  29. Nibionno

  30. Monte Marenzo

  31. Garbagnate Monastero

  32. Garlate

  33. Sirone

  34. Suello

  35. Valgreghentino

  36. Colico

  37. Lierna

  38. Abbadia Lariana

  39. Castello di Brianza

  40. Paderno d’Adda

  41. Cassago Brianza

  42. Olgiate Molgora

  43. Cernusco Lombardone

  44. Montevecchia

  45. Calco

  46. Airuno

  47. Brivio

  48. Barzanò

  49. Robbiate

  50. Cremella

  51. Monticello Brianza

  52. Bosisio Parini

  53. La Valletta

