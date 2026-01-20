SPESE FISSE E SPESE VARIABILI: SAPER LEGGERE LA BOLLETTA PER RISPARMIARE A FINE MESE

Saper leggere correttamente la bolletta dell’energia è uno dei primi passi per tenere sotto controllo le spese domestiche. Non ci riferiamo all’importo finale, ma a tutte quelle voci che lo compongono, così da distinguere ciò che dipende dai consumi da ciò che invece resta invariato nel tempo. Perché è proprio imparando a fare questa distinzione che si potranno confrontare le offerte tra vari operatori e scegliere la migliore per sé.

Negli ultimi anni, tra oscillazioni dei prezzi all’ingrosso, cambiamenti normativi e nuove offerte commerciali, la bolletta si è fatta via via più complessa. Quindi per orientarsi meglio tra numeri, indici e componenti di spesa, può essere utile consultare portali dedicati, come bollettecasa.it, perché permettono di confrontare le offerte e di imparare tutto quello che c’è da sapere sul mercato dell’energia.

Spese fisse e spese variabili

La prima distinzione fondamentale è quella tra spese fisse e spese variabili. Le prime sono costi che il cliente sostiene indipendentemente dai consumi: restano uguali anche se l’energia utilizzata è minima. Rientrano in questa categoria, ad esempio, alcune quote annue legate alla fornitura, al trasporto e alla gestione del contatore.

Le spese variabili, invece, dipendono direttamente dai kWh consumati. Più energia si utilizza, più queste voci incidono sul totale. Dipendono molto dalle abitudini quotidiane, dall’efficienza degli elettrodomestici e, infine, dalla capacità di spostare i consumi nelle fasce orarie più convenienti, quando previste dal contratto.

In genere sono contenute nella spesa per la materia energia, la quale comprende sia una quota fissa sia una quota legata ai consumi, con prezzi che tendono a variare nel tempo e, per alcuni contratti, anche in base alle fasce orarie.

Le principali voci di spesa

Oltre alla materia energia, la bolletta include altre voci che riguardano i costi vivi che le aziende fornitrici sostengono per portare energia e rendicontare i consumi.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore, per esempio, copre i costi necessari a portare fisicamente l’energia fino alle abitazioni e a garantire la misurazione dei consumi. Anche in questo caso sono presenti componenti fisse e variabili, aggiornate periodicamente.

Un’altra voce è quella degli oneri di sistema, che finanziano attività di interesse generale per il sistema elettrico, come il sostegno alle fonti rinnovabili. Per i clienti domestici, queste tariffe prevedono una quota fissa e una quota legata ai consumi, con alcune agevolazioni per l’abitazione di residenza anagrafica.

Per finire, abbiamo le imposte, ovvero accisa e IVA. Anche se non dipendono dal fornitore scelto, fanno aumentare l’importo finale della bolletta e sono uguali per tutti.

Come risparmiare

Il risparmio non nasce solo dal taglio dei consumi, sebbene questo incida positivamente sia sulla bolletta che sull’ambiente. Piuttosto richiede una lettura attenta dei costi attraverso tutte le voci che si possono ottimizzare, inclusi i vari benefit che gli operatori potrebbero offrire. Per esempio, nel mercato libero, la scelta di richiedere la bolletta digitale, unita alla selezione dello stesso fornitore per luce e gas, permette di ottenere sconti fissi per tutta la durata del contratto.

È anche importante capire se il proprio stile di consumo sia coerente con il tipo di contratto scelto. Chi consuma poca energia dovrebbe prestare particolare attenzione alle spese fisse, mentre chi ha consumi elevati può trarre maggiore vantaggio da una buona tariffa variabile sulla materia energia.

Leggere con regolarità la bolletta, infine, è importante anche dopo aver attivato una nuova offerta, perché permette di controllare la presenza di eventuali ricalcoli, addebiti straordinari o voci non ricorrenti e agire tempestivamente. La consapevolezza, dunque, è il principio alla base del risparmio, perché permette di avere il controllo dei costi energetici e di fare scelte sostenibili anche sul lungo periodo.