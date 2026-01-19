ALLERTA A PASTURO, CANE AVVELENATO (FORSE) A BAIEDO

Buonasera.

vi mando questo messaggio perché mi è stato comunicato che un cane a Baiedo è stato male a causa di avvelenamento.

Sembrerebbe che durante la passeggiata serale questo cane abbia leccato qualcosa che l’ha fatto star male. Non so dirvi in questo momento quali siano le condizioni di questo animale, però vorrei chiedervi di pubblicare un avvertimento, in modo tale che chi passeggia per Pasturo – meglio ancora: chi passeggia per Baiedo -, faccia molta attenzione.

La situazione ci rendiamo conto, non è particolarmente rosea, nel senso che se uno fa un giro a piedi per il paese è pieno di cacche di cane perché a raccoglierla si è veramente in pochi. Detto questo, non è una giustificazione e nell’eventualità qualcuno fosse giustamente indispettito dalla sporcizia, dovrebbe rivolgersi magari alle autorità competenti e non agire in questo modo criminale.

Spero che voi vogliate accogliere questa mia questa mia richiesta.

Grazie mille, una buona serata.

Una lettrice di VN