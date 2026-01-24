LAVORI INVASIVI A PRIMALUNA: LA VICESINDACA: “ASFALTATURE SOSPESE”

PRIMALUNA – La vicesindaca di Primaluna Claudia Paroli risponde così alla lettera pubblicata da Valsassinanews in cui un lettore lamenta l’invasività dei lavori sulla provinciale dopo il recente rifacimento del manto stradale:

“Siamo i primi a essere dispiaciuti per questa situazione. Come già saprete, i lavori riguardano la posa della fibra ottica, i cui tempi di realizzazione sono vincolati da cronoprogrammi stabiliti dagli enti gestori dei servizi.

Il rifacimento del manto stradale effettuato lo scorso aprile sulla strada provinciale era un intervento necessario e programmato in quella specifica finestra temporale. Coordinare perfettamente tutti gli interventi sulle strade che coinvolgono enti e soggetti diversi non è sempre possibile, nonostante gli sforzi di pianificazione.

Proprio perché sappiamo che anche strade di competenza comunale saranno interessate dalla posa della fibra, abbiamo sospeso le asfaltature fino alla conclusione dei lavori, per evitare di rifare due volte lo stesso tratto di strada”.