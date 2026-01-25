MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 a domenica 25 gennaio a domenica 1 febbraio 2026:

via ALLE FUCINE, il 26 gennaio, altezza civico 3, restringimento per riparazione dispersione acqua;

via GIUSEPPE SIRTORI, il 27 gennaio, altezza civico 2, restringimento per riparazione dispersione acqua.

In occasione della processione “Cammino e dialoghi di pace” in programma sabato 31 gennaio, è previsto il divieto di transito a partire dalle 16:15, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione, in via Don Invernizzi 4, via Agliati, via dei Partigiani, attraversamento via Oslavia, via Mentana, via Monsignor Mauro Luigi Moneta, via Concordia e piazza Antonio dell’Oro. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

