UBI MAIOR MINOR CESSAT: TRUMP, LEGGE DEL DOMINIO ED EUROPA IN PEZZI

Rientrata la minaccia degli Usa di punire con dazi aggiuntivi gli Stati Ue che hanno ‘osato’ inviare militari in Groenlandia, scatenando l’ira di Donald Trump, l’Ue è è pronta ad archiviare, a sua volta, le contromisure che aveva ventilato.

Lo strumento anti coercizione, ribattezzato ‘bazooka‘ anche se comporta tempi lunghi ed è concepito più che altro come deterrente, non verrà attivato. “Non lo vedo accadere”, conferma un alto funzionario Ue. Ecco dunque un nuovo passo indietro della timida UE, che nel suo reiterato e consolidato ruolo di sottomissione alla protezione statunitense – che poi protezione non è bensì “presa di potere” sul Vecchio Continente post 1945 da parte americana, resa ancor più brutalmente attuale dall’ambizione di Trump, rischia davvero di perdere ed estinguersi definitivamente in voci e proclami inascoltati …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS