UN HUB PER L’ACCESSIBILITÀ: MOBILITY CARE INAUGURA LA NUOVA SEDE DIREZIONALE A CORNUDA

Da qui tutto è iniziato, e qui l’azienda dedita all’accessibilità torna a mettere radici. L’inaugurazione della nuova sede è una festa per l’azienda e per le famiglie.

«Siamo particolarmente felici che questo importante investimento sia stato realizzato qui, a Cornuda, nel territorio dove Mobility Care è nata oltre 15 anni fa». C’è emozione nelle parole di Francesco Noal, CEO dell’azienda, in occasione della festa di inaugurazione. Perché questa non è solo una sede di lavoro, è un hub polifunzionale in cui le competenze dell’azienda in merito all’accessibilità nei luoghi pubblici e privati incontrano il territorio. Non a caso sono presenti anche le autorità: il sindaco Enrico Gallina, il vicesindaco di Crocetta del Montello Stefano Masin, il consigliere regionale Claudio Borghi, rappresentanti della Confartigianato, dell’Associazione Nazionale Alpini. E poi i collaboratori, i dipendenti, i clienti e le loro famiglie, in una festa per tutta la comunità. Perché il vero obiettivo è creare un luogo di confronto, in cui educare all’accessibilità e dare vita a progetti concreti.

Un punto di riferimento per la cultura dell’accessibilità

La sede di Cornuda, in provincia di Treviso, viene presentata in una nuova veste, ampliata e rinnovata per accogliere le esigenze di un’azienda che cresce. Più di 2000 metri quadri, con uffici, un ampio showroom per accogliere clienti e partner, spazi dedicati alla realizzazione di eventi e incontri. L’investimento di Mobility Care nell’hub polifunzionale è prima di tutto un ringraziamento al territorio che ha visto nascere e ampliarsi questa realtà familiare. Oggi l’azienda è presente con sedi operative in Lombardia, a Bergamo, e in Piemonte, a Caselle Torinese, ed entro il mese di luglio aprirà una nuova sede anche a Modena. Ma il cuore pulsante rimane qui, dove l’esigenza di migliorare la vita quotidiana e l’autonomia delle persone anziane o con disabilità è diventata cultura dell’accessibilità.

«Crediamo che l’accessibilità non debba essere vista come un intervento straordinario», continua Noal, «ma come un elemento integrante della progettazione e della cultura del costruire. Una casa accessibile è una casa più comoda, più sicura e più inclusiva per tutti». La presenza radicata sul territorio è espressione diretta di questi valori. Mobility Care offre soluzioni per la mobilità della persona: montascale, piattaforme elevatrici e ascensori domestici sono alcuni dei prodotti di punta, pensati per restituire autonomia e libertà all’interno di spazi pubblici e privati. Nello showroom è possibile scoprire le opzioni disponibili e toccarle con mano, ma il servizio è capillare. Accompagna ogni cliente in ogni fase del percorso, dalla prima chiamata informativa alla manutenzione dei sistemi installati.

Il futuro oltre il nuovo centro direzionale

L’azienda desidera crescere, ma soprattutto rimanere un punto di riferimento dell’Italia Settentrionale nel settore della mobilità alla persona. La capillarità sul territorio aiuta a rafforzare questa posizione. Prodotti sicuri, all’avanguardia e di ottima qualità sono accompagnati da un servizio curato e attento. I professionisti si comportano come angeli custodi verso il cliente che ha una necessità, lo guidano nella ricerca della soluzione migliore, lo tranquillizzano sulla sicurezza dei sistemi, lo accompagnano nel controllo e nella manutenzione periodica.

Tre, secondo i piani alti dell’impresa, sono i capisaldi del successo di Mobility. La qualità delle soluzioni proposte è il primo, indispensabile per garantire sicurezza e autonomia ai clienti e alle loro famiglie. Il secondo è l’approccio consulenziale: l’obiettivo non è mai solo vendere, ma offrire un servizio a 360 gradi. Il terzo, forse il più importante e certamente il più celebrato nel corso di questo evento, le persone. Il motore del successo è nell’accessibilità non solo come settore di vendita, ma come valore condiviso.

Le persone, vera risorsa dell’azienda

Se innovazioni tecnologiche e prodotti all’avanguardia sono indispensabili per muovere una mobilità libera e autonoma, è nelle persone che l’azienda ha la sua risorsa più preziosa, secondo Francesco Noal. «Dietro Mobility Care c’è una squadra fatta di professionisti che ogni giorno lavora con competenza, passione e attenzione al cliente. Sono proprio questi valori — professionalità, precisione e cura della persona — che ci hanno permesso di crescere e conquistare la fiducia di oltre 10.000 clienti». La cura delle persone è anche alla base della grande festa dello scorso 6 giugno a Cornuda. Un momento di celebrazione dell’azienda ma anche di riconoscimento e apprezzamento per le persone che l’hanno resa grande.

Il brand si autodefinisce una famiglia che aiuta altre famiglie, ed è in questa concezione circolare che si trova la mission di Mobility Care. Per creare una società più accessibile e inclusiva, il vero superpotere è nel lavoro del singolo e della comunità. «Perché i prodotti si possono acquistare, le strutture si possono costruire, ma ciò che fa davvero la differenza sono le persone che condividono una visione, che lavorano con passione e che credono negli stessi valori», conclude l’amministratore delegato.

Il nuovo hub polifunzionale di Mobility Care si trova a:

Cornuda, TV

via della Pace 35

https://www.mobilitycare.it/