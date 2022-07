MARTEDÌ CONSIGLIO A PASTURO: NUOVI ERRORI, L’IPERMERCATO TORNA AL VOTO MA SEMBRA TUTTO (QUASI) FATTO

Data pubblicazione 29 Luglio 2022

PASTURO – Sembra un po’ un’odissea, quella del progetto di un ipermercato sulla piana di Pasturo, piano del quale si parla da anni e che ormai pare vicino al traguardo.

Nuovi problemi “tecnici” sono stati sollevati, stavolta dalla Regione, ed ecco che l’adozione – malgrado il nome, un passaggio ancora non definitivo – deve essere nuovamente affrontata dal consiglio comunale pasturese, programmato per martedì 2 agosto alle 21 (di seguito l’ordine del giorno):



Come noto, dopo anni di percorso, il progetto fortemente voluto dalla Iperal è stato in qualche modo “sbloccato” grazie all’abolizione del vincolo geologico ‘Pai’ esistente nella zona, aggiornato su iniziativa di imprenditori privati e del Comune di Barzio e infine eliminato dai tecnici del Pirellone e accettato dai consigli comunali dei paesi valsassinesi coinvolti.

Fatta dunque per la nuova ampia volumetria sulle rive del Pioverna, accompagnata da parcheggi, servizi e quant’altro? Non ancora. In linea teorica infatti, il recepimento della “nuova perimetrazione dell’area a rischio idraulico” nella piana (che probabilmente martedì passerà a maggioranza a Pasturo) non corrisponde a un definitivo via libera alle mire commerciali del colosso valtellinese della grande distribuzione.

Un progetto che ha i numeri, dato che il gruppo al governo del paese, messo in piedi dall’ex sindaco di lungo corso Agostoni e guidato dal primo cittadino neoleghista in carica Artana, risulta orientato a far passare l’edificazione.

Ma accanto all’opposizione di Marinello Manzoni, qualche ulteriore mugugno potrebbe nascere anche nella lista di maggioranza – non tanto sul “se” quanto sul “come” fare il benedetto ipermercato.

Il voto di martedì insomma sarà intanto l’occasione per scoprire qualche carta in vista dei passaggi successivi, certo più importanti, fino alla probabile approvazione – ovvero il momento finale prima della definitiva ennesima cementificazione in Centro Valle.

