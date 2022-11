IL CASO DEI CANI AVVELENATI A CASARGO: ALLERTATI I CARABINIERI FORESTALI

Data pubblicazione 30 Novembre 2022

ALTA VALSASSINA – L’accorato appello di una residente che invita a prestare attenzione per i proprietari degli amici a 4 zampe nella zona Eurovillaggio, a cavallo tra Margno e Casargo, ha messo in azione le autorità.

Sono stati allertati i Carabinieri Forestali – che dovrebbero intervenire proprio in queste ore nella zona dell’Alta Valle oggetto di orribili episodi.

Sarebbero stati infatti rinvenuti dei bocconi avvelenati, a farne le spese alcuni cani; si tratta di fatti che se verificati sarebbero gravissimi, anche per gli inevitabili risvolti penali per i colpevoli.

L’invito, a cui ci uniamo di buon grado, è di non lasciare liberi gli animali e di non fare mangiare loro nulla se non dalle nostre mani.

RedCro

–

TRE ANNI FA ALTRI PRECEDENTI, SEMPRE IN ALTA VALSASSINA: