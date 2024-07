A BARZIO ARRIVA LO SPORTELLO DI CONSULENZA CONDOMINIALE PER LA VALSASSINA

Data pubblicazione 23 Luglio 2024

BARZIO – Firmato il 9 luglio il protocollo d’intesa (valido fino al 31 dicembre 2026) tra il Comune di Barzio e ANACI Lecco – l’associazione degli amministratori condominiali della provincia – per le consulenze gratuite in materia condominiale.

L’obiettivo dell’accordo è quello di offrire a tutti i cittadini della Valsassina un servizio gratuito di informazione, orientamento e consulenza su gestione e amministrazione del condominio, diritti e doveri dei condomini e degli inquilini, locazioni e multiproprietà. Il Comune di Barzio, sito in posizione strategica rispetto al comprensorio valsassinese, sarà la sede del nuovo sportello di consulenze condominiali, organizzato in collaborazione con dei professionisti esperti associati ad ANACI Lecco.

“Siamo entusiasti di questo protocollo di intesa al servizio dei numerosi cittadini della Valsassina – dichiara Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco – È un’esperienza già collaudata dal 2012 con il Comune di Lecco che vogliamo portare anche sul territorio valsassinese in cui le problematiche condominiali sono concentrate sulla gestione di immobili densi di seconde case, che comportano dinamiche di flessibilità e amministrazione differenti per gli studi degli amministratori. Inoltre, in questi anni abbiamo assistito a un’evoluzione delle questioni tecnico-economiche dovute all’introduzione di diversi bonus destinati alla riqualificazione dei patrimonio edilizio, sia dal punto di vista tecnologico che energetico, che ha investito anche le seconde case, creando non pochi dissapori tra i condòmini. Lo sportello consulenze, gestito da nostri associati esperti, non sarà ovviamente la sede di risoluzione di controversie private, ma uno strumento utile a diffondere informazioni sul funzionamento delle regole condominiali e sul ruolo degli Amministratori di condominio e contribuisce a diffondere modelli di comportamento informati per aver condizioni di vita di reciproco rispetto e tolleranza all’interno del condominio e prevenire i conflitti in questo ambito. Siamo convinti che la collaborazione con le Istituzioni del territorio siano il fondamento per la nostra attività a servizio dei nostri condòmini”.

“Questo protocollo rappresenta una novità per tutto il comprensorio della Valsassina e il Comune di Barzio ha accettato di ospitare presso la propria sede questo servizio per offrire gratuitamente ai cittadini del territorio un luogo di informazione qualificata – afferma Andrea Ferrari, sindaco di Barzio – Questa attività si inserisce all’interno delle numerose attività che promuoveremo nei prossimi anni, per offrire un supporto concreto e affidabile ai nostri concittadini in tema di informazione e conoscenza dei diversi aspetti che regolano la convivenza dei rapporti all’interno della comunità, di cui tra l’altro i condomini sono nuclei abitativi fondamentali. Grazie alla collaborazione con ANACI Lecco – vista la decennale esperienza su questo versante – sarà possibile ottenere informazioni chiare e dettagliate sui problemi quotidiani che si hanno in condominio e ricordo che il servizio sarà a disposizione mensilmente per tutti i cittadini dei Comuni della Valsassina”.

Samuele Viganò, che coordinerà il team di esperti di ANACI Lecco a supporto dello sportello. Indicativamente ogni consulenza avrà una durata di circa 30 minuti e saranno organizzate su prenotazione da effettuare attraverso il form sito del Comune di Barzio sportello.valsassina@anacilecco.it . Il responsabile delle consulenze sarà, che coordinerà il team di esperti di ANACI Lecco a supporto dello sportello. Indicativamente ogni consulenza avrà una durata di circa 30 minuti e saranno organizzate messo a disposizione suloppure scrivendo all’indirizzo mail

Il servizio sarà attivo presso la sala consigliare del Comune di Barzio ogni terzo mercoledì del mese dalle 9 alle 12 a partire dal 21 agosto, ecco il calendario delle date prenotabili nel 2024: