PASTURO. UN CONSIGLIO COMUNALE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Data pubblicazione 5 Dicembre 2024

PASTURO – Consiglio comunale a Pasturo convocato dal sindaco Pierluigi Artana. All’ordine del giorno temi per la maggior parte di natura economica-amministrativa, si tratta infatti di approvare variazioni di bilancio, anche riguardanti la scuola.

Al primo punto prende la parola Guido Agostoni per avere spiegazioni inerenti alla comparsa di un proiettore, prima noleggiato e poi acquisito. Non utilizzato per la proiezione della bandiera italiana il 2 giugno, è stato impiegato invece per il centenario del monumento e per il primo novembre. Si richiede un atto formale per il noleggio, e la segretaria spiega che per il proiettore si tratta di acquisizione.

Altra pulce che Agostoni vuole levarsi riguarda l’ultimo consiglio, convocato per il 4 ottobre ma che si sarebbe potuto rimandare fino al 9 per permettergli di essere presente. Quello che non convince il capogruppo di minoranza è la giustificazione fornita da Artana, ovvero la mancanza di tempo. Artana ha aggiunto che si sono dovute far coincidere le agente di sindaco e segretario, impegnato anche in altri Comuni. Ultima osservazione di Agostoni ad Artana la richiesta di risposta alle mail: “Tti ho scritto anche una mail ma non hai risposto”.

L’altro punto fondamentale della serata è l’approvazione del nuovo consigliere di maggioranza Davide Invernizzi che subentra al posto di Dario Aliprandi che il 23 novembre si è dimesso dalla carica per motivi personali. Emerge poi sempre su intervento della minoranza che le borse di studio non sono presenti, e a questo Artana risponde che “le borse di studio sono solo rimandate e previste per gennaio 2025”.

Si prosegue poi con l’acquisizione di terreni da parte del Comune per i lavori in corso in via Casere, la vendita di una cabina Enel che porterà il passaggio dei cavi da aereo a interrato nei pressi dell’asilo riqualificandolo e facendo altrettanto con via 4 Novembre, portando un guadagno di 10mila euro al Comune.

Durante l’ultimo punto, altre variazioni di bilancio, la minoranza chiede spiegazioni su 5mila euro spostati dalla cassa vincolata (ovvero fondi che il Comune ha già a disposizione, in attesa di quelli poi alla fine indicati per lo svolgimento di opere e appalti).

Il consiglio comunale si conclude con degli avvisi riguardanti Silea e l’introduzione del nuovo sacco rosso che avverrà a breve e verrà pubblicizzato nella maniera più completa prossimamente. Il prossimo consiglio si terrà sabato 21 dicembre alle 18 per affrontare i numerosi punti riguardanti il bilancio 2025.

C. A. M.