SCI, COPPA DEL MONDO: A GARMISCH ZENERE A PUNTI, MELESI DELUDE ANCORA

Data pubblicazione 27 Gennaio 2025

GARMISCH (D) – Un supergigante di Coppa del Mondo agrodolce quello disputato a Garmisch, in Germania. La barziese di adozione Asja Zenere, per la quinta volta in stagione, è andata a punti classificandosi al ventiquattresimo posto. Male invece la ballabiese Roberta Melesi, rimasta fuori dalle prime 30, che deve accontentarsi della trentatreesima posizione.

La pessima prova di Garmisch mette ora a serio rischio per Melesi le speranze di convocazione per il Mondiale di Saalbach del prossimo mese. Resta qualche chance invece per Asja Zenere, in un team azzurro che però può contare su Federica Brignone (terza a Garmisch), Sofia Goggia (quarta), Laura Pirovano (quinta), Elena Curtoni (undicesima) e Nicole Delago (18ma).

La barziese in Germania ferma il crono a 2”34 dalla vincitrice, la svizzera Lara Gut-Behrami, andando così a punti per la seconda volta (su tre partecipazioni) nel Supergigante, una specialità in cui ha ricominciato a prendere confidenza. Grazie ai 6 punti ottenuti a Garmisch, la portacolori dei Carabinieri è salita a quota 51 nella classifica generale di Coppa del Mondo. Un record per lei, visto che due anni fa si era fermata a 46 e l’anno scorso a 42.

RedSpo