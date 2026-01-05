ALTRO COLPO “SFUMATO” A PRIMALUNA. MA SOLO PER MANCANZA DI BOTTINO

PRIMALUNA – Nuova segnalazione di ladri in azione nel paese di Centro Valle: nella serata di ieri una famiglia che abita in via Provinciale, in pieno centro a Primaluna, ha scoperto che ignoti erano entrati in casa approfittando dell’oscurità. I malviventi avrebbero rovistato rapidamente nelle stanze ma, non trovando nulla di valore a portata di mano, si sarebbero allontanati senza riuscire a rubare niente.

L’episodio si aggiunge al tentato furto avvenuto sempre a Primaluna, nella frazione di Barcone, dove nei giorni scorsi qualcuno aveva già cercato di introdursi in un’abitazione rompendo una finestra, senza però riuscire a portare via oggetti di valore. La sensazione, per molti residenti, è quella di un’area centrale della Valsassina finita nuovamente nel mirino, con più blitz ravvicinati e orari serali che alimentano la preoccupazione.

Segnalazioni analoghe stanno arrivando anche dall’Altopiano valsassinese e in particolare da Barzio, dove alcuni lettori riferiscono di recenti incursioni nella zona di via Corsi. Un quadro che richiama quello già vissuto negli scorsi anni, con colpi e tentativi di furto concentrati tra Barzio, Cremeno e le altre località dell’area, e che spinge cittadini e amministrazioni a chiedere maggiori controlli e attenzione sul fronte sicurezza.

RedCro

,

> L’ULTIMA SEGNALAZIONE, OGGI SU VN