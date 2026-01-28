DOPO LE RECENTI NEVICATE, RIAPRONO I TAPIS ROULANT AI PIANI DI ARTAVAGGIO

PIANI DI ARTAVAGGIO (MOGGIO) – Grazie alle recenti nevicate che hanno imbiancato le vette della Valsassina, la stagione della neve ai Piani di Artavaggio entra nel vivo. A partire da sabato 31 gennaio 2026, i tapis roulant della stazione saranno ufficialmente aperti al pubblico tutti i weekend.
La località sopra l’Altopiano offre un’esperienza su misura per ogni esigenza:
- Per i primi passi sugli sci: i campi scuola, con impianti a misura di bambino e piste ampie, sono il luogo perfetto per chi vuole approcciarsi allo sci in totale sicurezza, supportati da maestri competenti.
- Divertimento in Bob: per chi cerca lo svago in compagnia, l’area dedicata a bob e slitte (dotata di tapis roulant per la risalita) garantisce discese adrenaliniche a pochi passi dall’arrivo della funivia.
- Ciaspole e Scialpinismo: Per i più sportivi, Artavaggio è un paradiso per le escursioni. Dai sentieri per le ciaspole, agli itinerari di scialpinismo in totale libertà, c’è spazio per ogni livello di preparazione atletica.
Da sabato 31 gennaio 2026, l’offerta per il pubblico sarà così strutturata:
- Apertura Tapis Roulant: Sabato e domenica.
- Orari Tapis Roulant: Dalle ore 08:30 alle ore 16:30.
- Tariffa Tapis Roulant: € 15,00 (Giornaliero).
- Orari Funivia Moggio-Artavaggio: Dalle 08:30 alle 17:00 (con pausa 12:15 – 13:30).