VENDROGNO. FESTIVAL ‘CORTO E FIENO’ DEDICATO A BOSCHI E TAGLIO ABETI

Data pubblicazione 23 Agosto 2024

BELLANO – Venerdì 30 agosto alle 21 a Vendrogno, in zona manifestazioni, verrà proiettato in anteprima il film ‘Bostrico, parassita minatore’ di Giacomo Bolzani, realizzato per la terza edizione di ‘Corto e Fieno Festival del Cinema Rurale’. La serata è realizzata in collaborazione con il Comune di Bellano, l’Associazione Cinema di Bellano, La Pro Loco Vendrogno, l’Associazione ArchiViVitali ETS e Asilo Bianco. E con il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Ministero della Cultura (MiBact) e con il contributo della Comunità Europea.

Dopo il focus sugli alpeggi e sulla pesca di lago, per il 2024 è stato scelto un tema di urgente attualità: il taglio della pecceta di Tedoldo. Il bosco, di origine non spontanea, impiantato all’inizio degli anni Settanta, è stato attaccato nel 2020 dal coleottero ‘Bostrico dell’abete’, costringendo il Consorzio Forestale Lecchese a intervenire tempestivamente per preservare la parte ancora sana del bosco, con l’imponente taglio che ha interessato gli oltre 2500 abeti rossi malati, per una superficie totale di circa 5 ettari.